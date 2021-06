Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul care reprezinta Uniunea Europeana in procesul intentat companie AstraZeneca a cerut in instanța amendarea companiei cu o suma enorma pentru ca nu a respectat contractul incheiat pentru livrarea de doze de vaccin anti-Covid, informeaza Reuters.Mai exact, avocatul a cerut instanței sa amendeze…

- Compania germana CureVac se asteapta ca vaccinul sau contra Covid-19 sa fie aprobat de Uniunea Europeana cel tarziu in luna iunie si lucreaza la extinderea capacitatilor sale de productie, a declarat o purtatoare de cuvant citata de ziarul Augsburger Allgemeine si de agentia Reuters.

- Autoritatile de reglementare antitrust din Uniunea Europeana au lansat o investigatie preliminara vizand compania Coca Cola, a transmis Comisia Europeana, conform Reuters. „Putem confirma ca CE a transmis chestionare, in cadrul unei investigatii preliminare vizand Coca Cola”, a declarat o purtatoare…

- Pana acum, 4.898.866 de locuitori (din cei aproximativ 10 milioane) au primit cel putin o doza de vaccin si pragul de 5 milioane "va fi atins cu siguranta in acest weekend", a afirmat Viktor Orban, intr-o interventie la postul public Radio Kossuth, citat de Reuters ..In acest context, a afirmat șeful…

- Infecțiile cu COVID-19 la adulți de toate varstele au scazut cu 80% la cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, potrivit unui studiu realizat in Italia, citat de Reuters. Primul astfel de studiu realizat de o țara din Uniunea Europeana asupra impactului real al campaniei…

- Sarea in exces in alimente si bauturi prezinta un risc mai mare de a suferi de boli de inima si accidente vasculare cerebrale potential fatale, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), publicand noi recomandari pentru limitarea continutului de sodiu in alimentatie, relateaza Reuters.…

- Mai multe banci au fost amendate de Uniunea Europeana cu 28,5 milioane de euro pentru ca au luat parte la un cartel format pe piata tranzactiilor cu obligatiuni, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Autoritatea care supervizeaza pietele financiare din Uniunea Europeana (ESMA) a anuntat marti ca a amendat agentia de evaluare financiara Moody's cu 3,7 milioane de euro (4,35 milioane de dolari) pentru incalcarea reglementarilor, inclusiv omisiunea de a face publice conflictele de interese, in perioada…