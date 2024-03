Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Gal și Cristi Ghița au fost desemnați antrenorul lunii februarie, respectiv jucatorul lunii februarie in Liga Zimbrilor. Ancheta a fost realizata de We Love Sport. Conform colegilor de la We Love Sport, Ghița este primul jucator care reușește sa caștige acest titlul de doua ori in acest sezon.…

- Delegația Consiliului Județean Maramureș, condusa de președintele Ionel Bogdan, a ajuns marți, 5 martie 2024, la Ambasada Israelului la București. Dezvoltarea economica, evoluția proiectelor majore, printre care cele șapte parcuri industriale cu specializare inteligenta, dar și dezvoltarea turismului…

- SUCCES… Gala pentru Excelența in Jurnalism, eveniment organizata de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), a premiat vineri, 1 Martie, intr-un cadru distins, jurnaliștii care, in ultimii doi ani, au dat dovada nu doar de multa pasiune, dar și de un curaj teribil, acceptand sa mearga in diferite…

- Ziua de 24 ianuarie reprezinta un important reper in istoria romanilor. Aceasta marcheaza atat Mica Unire, cat și inființarea, la București, a primului Parlament unic al Romaniei, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Romane, cunoscuta ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1…

- Joi, 18 ianuarie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la jocurile de duminica, 14 ianuarie, au fost acordate 30.759 de castiguri in valoare totala de peste 2,84 milioane de lei.Potrivit sursei citate, la Loto 6/49 se inregistreaza la categoria…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a invins formatia Bosniei-Hertegovina cu 29-19 (10-6), sambata, la Winterthur (Elvetia), in ultima zi a turneului Yellow Cup. Romania a obtinut doua victorii, 30-23 cu Argentina si 29-19 cu Bosnia, dupa eșecul cu Elvetia, 31-37. Yellow Cup a fost ultimul test…

- Intr-o seara de decembrie plina de stralucire și eleganța, Bucureștiul a gazduit cea mai așteptata gala de networking a anului – I Success Awards 2023. Evenimentul, care a avut loc la restaurantul Tuya, s-a dovedit a fi o ocazie deosebita de a celebra realizarile antreprenorilor romani remarcabili din…

- Cei peste 200 de tineri care fac parte din proiectul PROMIT au inceput sa implementeze solutiile identificate pentru comunitatile din care fac parte. Cei peste 200 de tineri care fac parte din proiectul PROMIT au inceput sa implementeze solutiile identificate pentru comunitatile din care fac parte.…