Automobilul electric Apple primeşte un nou termen limită şi un prim preţ De vreo 3 ani proiectul auto al celor de la Apple pare blocat in „limbo”. Cand apare, cand dispare, ca si cei 1000 de ingineri alocati proiectului. La un moment dat erau discutii cu Mercedes si BMW pentru a colabora cu Apple la proiect, iar apoi s-a zvonit ca totul a picat si a devenit doar o tehnologie de sofat autonom. Acum aflam de la Bloomberg ca Apple ar avea masina gata prin 2026. Designul ar fi finalizat in 2023, asamblarea are loc in 2024 si testele pe strazi in 2025. Project Titan e in continuare in carti, iar Apple ar vrea sa isi vanda vehiculul pentru mai putin de 100.000 de dolari.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- C CEO-ul Twitter, Elon Musk, a mai spus ca Apple a reluat publicitatea pe platforma, potrivit unui articol publicat de Bloomberg, care a citat comentariile facute in timpul unei conversatii de pe Twitter Spaces, de sambata. Amazon, Apple si Twitter nu au raspuns imediat solicitarii Reuters de a comenta…

- Prețurile de referința la gaze naturale in Europa au crescut puternic in ultima vreme, in condițiile in care un val de temperaturi scazute ar urma sa duca la creșterea cererii de gaze și va demonstra cat de pregatita este Europa pentru iarna in contextul livrarilor reduse de gaze rusești, transmite…

- Constructorul auto german Mercedes-Benz AG incearca sa vanda cumparatorilor de sedanuri electrice EQ un abonament anual suplimentar de 1.200 de dolari pe an, care scurteaza cu o secunda timpul necesar pentru ca vehiculul sa ajunga de la zero la 100 de kilometri pe ora, transmite Bloomberg. Fii…

- Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar cu Ucraina care ar putea deschide calea pentru un program de imprumut, in conditiile in care tara vrea sa obtina pana la 20 de miliarde de dolari pentru a-si consolida rezervele si a-si acoperi nevoile bugetare, transmite…

- Vineri, termen limita pentru inscrieri la ADMITERE Școala de Poliție, Pompieri, Jandarmi, a doua sesiune 2022. Condiții Vineri, 4 noiembrie, este termen limita pentru inscrieri la Admitere Școala de Poliție, Jandarmi, Pompieri – sesiunea octombrie-decembrie 2022. Candidați din toata țara au la dispoziție…

- Pe langa lansarea lui iOS 16.1, iPadOS 16.1 , Apple a avut si vesti proaste in aceasta saptamana. Urmand exemplul rivalilor sai, firma din Cupertino are de gand sa scumpeasca serviciile sale, care ii aduc un profit solid in ultimii 3 ani. E vorba despre Apple Music, Apple TV+ si Apple One. Scumpirile…

- Romania va atinge borna de 25.000 de vehicule electrice inmatriculate pana la finalul anului, iar Dacia Spring se mentine in topul preferintelor, conform unui studiu realizat de Lektri.co, remis, luni, AGERPRES . Potrivit indexului Lektri.co, in intervalul ianuarie – septembrie 2022, s-au inregistrat…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a decis deblocarea a 1.3 miliarde de dolari, suma ce va reprezenta o finanțare de urgența pentru Ucraina. Acest instrument de ajutorare ar rolul de a face fața șocurilor alimentare.