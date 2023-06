Autogol în ultimul minut - România pierde dramatic meciul cu Ucraina de la Campionatul European U21 Echipa nationala U21 a Romaniei a pierdut sambata, la Bucuresti, scor 0-1, meciul din grupa B cu echipa nationala U21 a Ucrainei. Tricolorii au pierdut prin autogolul din minutul 89 al lui Dican. Romania a jucat ofensiv in prima repriza, insa fara sa puna in pericol mare poarta oaspetilor, desi Louis Munteanu si Petrila l-au incercat pe goalkeeperul ucrainean. A urmat parada lui Tarnovanu din minutul 11, la sutul lui Kaschchuk. Acelasi jucator a scapat singur cu Tarnovan, dar nu l-a putu invinge pe roman in minutul 24, iar in minutul 37 Kaschchuk a primit in careu si, din nou singur cu portarul,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

