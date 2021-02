Autocar cu 30 de pasageri, in flacari pe DN 14, judetul Sibiu

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz in care se aflau cel puțin 30 de pasageri a luat foc in mers. Incidentul s-a produs miercuri, pe DN14, la intrarea in localitatea Șura Mare din județul Sibiu. Autobuzul a ars aproape in intregime, dar calatorii au reușit sa iasa in siguranța și nu s-au inregistrat victime. Citește…

- Un tomberon plin cu gunoi, cuprins de flacari a pus pe jar aseara un șofer, care și-a lasat mașina in preajma. Incendiul ar fi izbucnit dupa miezul nopții, pompierii fiind solicitați in jurul orei 00:13.

- Un numar de 20 de case de lemn au ars, partial sau in totalitate, in incendiul violent care a cuprins joi seara locuintele comunitatii de romi din cartierul Sumuleu al municipiului Miercurea Ciuc si 230 de persoane afectate vor fi cazate intr-o sala de sport din oras, potrivit Agerpres. Inspectoratul…

- Un tanar de 30 de ani a murit, duminica, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-o casa din localitatea 1 Decembrie, comuna Banca, județul Vaslui, anunța MEDIAFAX. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Barlad a intervenit pentru stingerea unui incendiu la o locuința din localitatea…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani intervin la aceasta ora, cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Garoafa. Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 70 mp, cuprinzand locuința și anexele.…

- Incendiu acoperis casa in localitatea Constanta, Strada Mercur.Potrivit ISU Constanta, in urma cu putin timp a avut loc un incendiu in localitatea Constanta, Strada Mercur.Din primele informatii reiese ca, incendiul a fost produs la acoperisul unei case.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea,…

- Pompierii din județul Neamț intervin luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la biserica din localitatea Rașca, din comuna Draganești, scrie Mediafax Potrivit ISU Neamț, incendiul a fost...

- O femeie in varsta de 65 ani a suferit arsuri usoare si atac de panica dupa ce casa in care locuieste in Ghindaoani a fost cuprinsa, luni, de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, noteaza Agerpres. Victima a fost scoasa de pompieri din casa in flacari. "Incendiul…