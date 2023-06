Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant se pututea transforma, in noaptea de sambara spre duminica, intr-o tragedie, in Capitala. O șina de tramvai a strapuns podeaua unui autobuz, aproape de centrul orașului. Totul s-a petrecut pe linia de noapte 109, pe strada Calarași, aproape de stația Alexandru Sihleanu. Imaginile…

- O bucata de cornier de la o șina de tramvai a intrat prin podeaua unui autobuz care circula in București, sambata de dimineața, din fericire fara pasageri. Șoferul a fotografiat incidentul și a postat imaginile pe o rețea de socializare, scrie Antena 3.Incidentul a avut loc in jurul orei 5 dimineața,…

- Incident șocant, care s-ar fi putut transforma intr-o tragedie, in Capitala. O șina de tramvai a strapuns podeaua unui autobuz, aproape de centrul orașului. O bucata de șina a strapuns podeaua unui autobuz din București, care circula pe linia de tramvai. Incidentul a avut loc pe strada Calarași, aproape…

- O bucata de șina a strapuns podeaua unui autobuz din București, care circula pe linia de tramvai. Totul s-a petrecut pe linia de noapte 109, aceste autobuze fiind obligate sa circule pe linia de tramvai astfel incat sa se miște mai ușor in traficul din București.Imaginile au aparut pe o rețea de…

- Un autobuz a fost vandalizat sambata noaptea in București. S-au tras focuri de arma asupra mijlocului de transport in comun și au intervenit mascații antitero. Incidentul a avut loc aproape de miezul nopții in zona Cutitul de Argint din sectorul 4 al Capitalei. Autobuzul STB, atacat cu un pistol de…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata, 29 aprilie, ca nu va mai fi permisa circulatia bicicletelor pe Calea Victoriei, in weekend-uri, pana in luna octombrie.Din 29 aprilie si pana pe 8 octombrie, Calea Victoriei și, ulterior, mai multe strazi din centru vor fi exclusiv pietonale…

- Aplicatia Google Maps indica, incepand de miercuri, 29 martie, locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim, a anunțat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.„Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunta, marti, ca se reia licitatia pentru reabilitarea liniilor de tramvai pe patru loturi, unde nu s-au prezentat ofertanti.”Vom relua licitatia pentru reabilitarea liniilor de tramvai unde nu s-au prezentat ofertanti. Am lansat in consultare publica…