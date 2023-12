Autobuzele marca Otokar deținute de STB, supuse unor verificări tehnice suplimentare Toate autobuzele marca Otokar aflate in portofoliul Societații de Transport Bucuresti (STB) vor fi supuse unei verificari tehnice suplimentare, dupa ce, marți dimineața, un autobuz al liniei N521 (121) a fost distrus intr-un incendiu. Incidentul cu autobuzul STB a avut loc in jurul orei 4:20. Reprezentantii STB au transmis ca o comisie tehnica a STB verifica cauzele defectiunii care au dus la aprinderea motorului. Dupa finalizarea expertizei tehnice, vor fi facute publice concluziile specialistilor cu privire la cauzele producerii incident. „Din dispozitia directorului general, pentru siguranta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

