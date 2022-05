Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Crampton Brophy, scriitoarea care a redactat un eseu foarte popular in 2011, intitulat ”Cum sa-ți ucizi soțul”, a fost condamnata de un juriu din Portland pentru uciderea propriului ei soț, petrecuta in urma cu patru ani.Juriul a gasit-o vinovata de crima de gradul doi. Victima este bucatarul…

