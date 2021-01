Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a castigat, vineri, etapa a sasea a Raliului Dakar 2021 la sectiunea moto, desfasurata intre Al Qaisumah si Ha'il (Arabia Saudita), in timp ce romanul Emanuel Gyenes a sosit al 40-lea. Barreda a obtinut a treia sa victorie al cursa din acest an si l-a egalat pe…

- ​Organizatorii Raliului Dakar au anuntat, joi seara, ca etapa a sasea a competitiei a fost scurtata cu aproximativ 100 de kilometri si ca startul va fi dat mai târziu decât ora programata initial.Startul etapei de vineri va fi întârziat cu o ora si jumatate, din cauza…

- Pilotul sud-african Giniel de Villiers (Toyota) a castigat joi etapa a 5-a Raliului Dakar 2021, la clasa auto, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Mini) ramane lider la general in competitia ce are loc in Arabia Saudita, transmite AFP. Pe distanta de 655 km intre Riad si al-Qaisumah, dintre care…

- Nasser Al-Attiyah face legea in ediția din acest an a Raliului Dakar! Dupa succesul din runda a doua a competiției, ce se desfașoara in Arabia Saudita, qatarianul a triumfat și in etapa a treia.

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a castigat, la clasa auto, cea de-a doua etapa a Raliului Dakar 2021, informeaza Agerpres . Aceasta runda s-a desfasurat astazi, intre Bisha si Wadi Ad-Dawasir (Arabia Saudita). La finalul cursei, spaniolul Carlos Sainz, invingatorul primei etape,…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) a castigat, la clasa auto, cea de-a doua etapa a Raliului Dakar 2021, desfasurata luni intre Bisha si Wadi Ad-Dawasir (Arabia Saudita), la finalul careia spaniolul Carlos Sainz i-a cedat fotoliul de lider francezului Stephane Peterhansel. Al-Attiyah…

- Spaniolul Joan Barreda Bort (Honda) a preluat conducerea in clasamentul general al Raliului Dakar 2021, la categoria moto, dupa ce a reusit sa se impuna luni in etapa a doua a cursei, desfasurata intre Bisha si Wadi Ad-Dawsir (Arabia Saudita), in care romanul Emanuel Gyenes s-a clasat pe locul 35.…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota), triplu castigator al Raliului Dakar (2011, 2015, 2019) a semnat cel mai bun timp al prologului editiei 2021 a acestei curse, la categoria auto, sambata la Jeddah, pe tarmul Marii Rosii. Pe traseele nisipoase din Arabia Saudita, Al-Attiyah a…