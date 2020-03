Stiri pe aceeasi tema

- Șansele ca Marele Premiu de Formula 1 al Australiei sa aiba loc la sfarșitul acestei saptamani conform programului inițial au devenit minime dupa ce McLaren a anunțat oficial retragerea din cadrul evenimentului. Britanicii au dezvaluit ca unul dintre membrii echipei a fost conformat cu coronavirusul…

- Echipa McLaren-Renault a anuntat, joi, ca nu va participa la Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, prevazuta duminica, dupa ce un membru al personalului a fost testat pozitiv cu coronavirus, informeaza motorsport.com, potrivit news.ro.Angajatul s-a…

- Cele 10 echipe de Formula 1 au sosit saptamana aceasta la Melbourne pentru prima cursa a sezonului 2020, programata pe circuitul "Albert Park". McLaren a anuntat, joi, ca cei doi piloti ai echipei, Carlos Sainz și Lando Norris, nu vor participa la Marele Premiu al Australiei. "McLaren…

- Echipa McLaren-Renault a anuntat, joi, ca nu va participa la Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, prevazuta duminica, dupa ce un membru al personalului a fost testat pozitiv cu coronavirus, informeaza motorsport.com.

- Sextuplul campion mondial Lewis Hamilton a declarat joi ca este ''socat'' ca prima cursa a sezonului de Formula 1, Marele Premiu al Australiei, de la Melbourne, se desfasoara conform programarii, in aceasta duminica, sugerand ca organizatorii au pus interesele financiare mai presus de…

- Sextuplul campion mondial Lewis Hamilton (Mercedes) s-a declarat socat ca Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima etapa a sezonului 2020, se desfasoara, în timp ce coronavirusul se raspândeste tot mai mult în lume, informeaza motorsport.com."Sunt foarte, foarte surprins…

- Marele Premiu al Chinei este programat in 19 aprilie și este a patra etapa a sezonului 2020 al Formulei 1, insa exista șanse mari ca evenimentul sa fie amanat din cauza coronavirusului. Competiția de monoposturi electrice Formula E a amanat deja cursa programata in China in luna martir, iar autoritațile…

- Franța a revenit in calendarul competițional al Formulei 1 incepand din sezonul 2018, insa cursele de pe circuitul de la Paul Ricard nu s-au bucurat de un numar ridicat de depașiri din cauza configurației. Proaspat numit director executiv al cursei, Eric Boullier, fostul șef al celor de la McLaren,…