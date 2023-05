Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana FC Koln a invins vineri, in deplasare, formatia Bayer Leverkusen, scor 2-1, in etapa a 31-a din Bundesliga. FC Koln a deschis scorul pe BayArena prin Davie Selke, in minutul 14. Amine Adli a egalat pentru gazde, in mintul 28, dar acelasi Selke a inscris golul victoriei oaspetilor, in…

- Rutierul portughez Iuri Leitao (Caja Rural - Seguros RGA) a castigat etapa a treia a Turului ciclist al Greciei, desfasurata, vineri, intre Costa Navarino si Kyparissia, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu (HRE Mazowsze Serce Polski) s-a clasat pe locul al saselea, informeaza Agerpres.Leitao…

- Rutierul polonez Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health) a castigat, miercuri, prima etapa a Turului ciclist al Greciei, desfasurata in bucla la Heraklion (Creta), potrivit Agerpres.Aniolkowski a fost cronometrat pe cei 187,7 km cu timpul de 4 h 35 min 29 sec, fiind urmat de portughezul Iuri…

- Pilotul francez Sebastien Ogier (Toyota) a castigat duminica pentru a saptea oara in cariera sa Raliul Mexicului, stabilind astfel un nou record in aceasta competitie din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), potrivit Agerpres.Ogier (39 de ani) are acum o victorie in plus fata de compatriotul sau…

- Simone Tempestini, campionul en titre al Romaniei, s-a clasat pe locul 11 in Rally Serras de Fafe, incheiat duminica in Portugalia, prima etapa a Campionatului European de Raliuri - FIA ERC.Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) a terminat la 2 min 58 sec 5/10 de invingatori,…

- Simone Tempestini, campionul en titre al Romaniei, ocupa locul 14, sambata, dupa doua zile de cursa, in Rally Serras de Fafe (Portugalia), prima etapa a Campionatului European de Raliuri - FIA ERC, potrivit Agerpres.Echipajul Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia Rally2 Evo) se afla, dupa noua…

- Pilotii romani Simone Tempestini si Bogdan Cuzma vor debuta in acest weekend in noul sezon al Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), in Portugalia, care gazduieste Rally Serras de Fafe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Pilotul din Estonia, Ott Tanak, (M-Sport Ford) a castigat, duminica, Raliul Suediei, a doua etapa a Campionatului Mondial de Raliuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…