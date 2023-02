Stiri pe aceeasi tema

- Din anul 2000 la Buzau funcționeaza cea mai mare fabrica de blugi din Europa. Despre aceasta performanța povestește Daniel Buzdugan, actor, prezentator TV, realizator de programe radio, intr-o postare in care marturisește ca cel care a facut posibil acest lucru ii este prieten. „Prietenul meu Gianluca…

- Trei dintre cele mai mari companii austriece din Romania, Agrana, Hervis si OMV Petrom, au dat in judecata statul roman pentru amenzile primite ca urmare a controalelor comisarilor de la Protectia Consumatorului. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat acțiuni de control…

- Fabrica de Zahar Bod iși va relua activitatea de-abia in anul 2023. Astfel, Zaharul care se vinde acum, sub brandul „Zahar Bod”, nu este produs in Romania. Zaharul Bod este doar ambalat in țara noastra, acesta fiind produs in... Citește AICI de unde este adus Zaharul Bod care se gasește ACUM pe piața...…

- Mulți romani nu vor mai avea parte de Craciun, de mirosul cozonacilor facuți in casa. Dulciurile sarbatorilor de iarna au ajuns un lux, dupa ce prețul unui kilogram de zahar a explodat in ultimele luni.Zaharul conduce topul scumpirilor, cu un procent de aproape 62%, spun datele oficiale, iar in acest…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat fabrica de zahar Agrana din Buzau cu suma de 50.000 de lei. Comisarii instituției susțin ca fabrica ar induce in eroare consumatorii in privința naturii ingredientelor și produselor folosite. ANPC a transmis ca, in urma apariției…

- Potrivit informațiilor Gandul, compania austriaca Agrana Zucker A.G ar exporta zaharul produs in Romania pe piețe mai favorabile, in timp ce in țara ar vinde zahar din trestie de zahar produs in țari non-UE.

- Surpriza pentru șoferii buzoieni. Benzina și motorina au inregistrat scaderi de preț uriașe intr-o singura zi la stațiile de alimentare din Romania. Potrivit Plinul.ro, comparativ cu miercuri, cand benzina atingea prețul de 6,56 lei pe litru, joi, prețul a scazut la 6,26 lei pe litru, inregistrand…

- Doua plicuri au fost livrate pe adresa ambasadei Ucrainei de la București. SRI a preluat coletele suspecte și inca le studiaza, dar a spus ca acestea conțin fragmente organice. Surse au declarat ca au fost descoperite fragmente de intestine. Ancheta urmeaza sa stabileasca daca sunt intestine umane sau…