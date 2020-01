Stiri pe aceeasi tema

- Conservatorul austriac Sebastian Kurz si Verzii au ajuns miercuri seara la un acord privind formarea unei coalitii de guvernamant, prin care tanarul lider, care a guvernat alaturi de extrema dreapta pana in luna mai, revine la carma guvernului austriac, informeaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. "Partidul…

- Liderul deputatilor Uniunii Salvati Romania, Stelian Ion, a declarat, la RFI, ca neasumarea intrarii USR la guvernare a fost o greseala, care a costat partidul la alegerile prezidentiale. "Evident ca s-au facut greseli. Din punctul meu de vedere, chestiunea cu neasumarea intrarii la guvernare cred ca…

- Premierul demis Viorica Dancila a anunțat ca parlamentarii PSD nu vor participa la votul de investire al Guvernului Orban. Liderul PSD a susținut ca toți cei care vor vota noul Guvern trebuie sa iși asume și programul de guvernare al PNL, un program „bazat pe reduceri”.„Toți cei care vor vota…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat-o, miercuri seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, pe fosta sa partenera de guvernare, Viorica Dancila.Chiar inainte de moțiunea de cenzura, Tariceanu a acuzat-o pe Dancila ca ”are un deficit de cunoștințe ale politicii romanești mari” și i-a…