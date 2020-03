Austria va testa trenuri pe hidrogen Compania austriaca feroviara OBB va testa doua rame multiple pe hidrogen, fiind semnat în acest scop un contract cu Alstom. Trenurile pe hidrogen au mai fost testate și în Olanda, dar mai ales în Germania unde vor fi utilizate flote mai mari și vor înlocui trenuri diesel.



OBB va face testele începând cu ultimele zile din aprilie și a semnat un contract cu Alstom, pentru a închiria doua rame electrice Coradia iLint. Contractul este în valoare de 1,87 milioane euro.



Alstom a lansat în 2016 trenul Coradia iLint care este alimentat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

