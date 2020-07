Stiri pe aceeasi tema

- Austria va interzice, incepand de joi, 16 iulie, cursele aeriene regulate din Romania, conform unui ordin al ministrului austriac al Sanatații, care a actualizat lista țarilor considerate cu „risc de SARS-CoV-2”, informeaza agentia APA, preluata de Agerpres.

- Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța estivala la malul marii au oportunitatea de a zbura din Timisoara spre o destinație de vacanța, incepand din data 1 iulie, destinatiile disponibile fiind in Grecia si Romania deocamdata. Turiștii care doresc sa iși petreaca vacanța in Grecia, pot alege sa…

- Reglementarile privind ridicarea restricțiilor de calatorie intra-UE au fost redactate cu ajutorul Asociația Aeroporturilor din Romania, prezidata de David Ciceo, directorul general al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca.

- Cerul Moldovei s-a „umplut” de avioane! De astazi, cursele aeriene regulate au fost reluate pe Aeroportul Internațional Chișinau. Cursele aeriene regulate de pasageri au fost reluate, insa masurile de prevenire a raspindirii infecției COVID-19 trebuie respectate cu strictețe. De dimineața, de pe Aeroportul…

- Pentru aceste țari se reiau și cursele aeriene, in condițiile stabilite de HG 394/2020 privind declararea starii de alerta și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. Citeste si: Orban cere prelungirea starii de alerta cu 30…

- Administratia Donald Trump a emis o ordonanta prin care suspenda cursele aeriene de pasageri ale companiilor cu sedii in China, ca reactie la refuzul Beijingului de reprimire pe piata a unor companii americane, un caz care amplifica tensiunile bilaterale, relateaza agentia Bloomberg.Citește…

- Pandemia ii determina pe oamenii de afaceri si studentii straini si pe romanii din diaspora ramasi in tara sa inchirieze masini pentru a se intoarce in strainatate, in conditiile in care cursele aeriene si cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima."De teama infectarii cu virusul…

