Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac negociaza cu Moscova achizitionarea unui milion de doze de vaccin anti-COVID-19 Sputnik V, a carui utilizare nu a fost inca aprobata de autoritatile competente ale Uniunii Europene (UE), a informat luni agentia austriaca APA citata de EFE, relateaza Agerpres. Iohannis condamna…

- Compania farmaceutica rusa R-Pharm intentioneaza sa produca vaccinul Sputnik V, dezvoltat de Moscova, in landul Bavaria din sudul Germaniei, cel mai devreme din iunie, relateaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES. "Depunem toate eforturile pentru ca productia sa poata sa inceapa in vara", a declarat…

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Vaccinul anti-COVID-19 Sputnik V costa in Rusia, incepand de joi, 866 de ruble, aproximativ 12 dolari, ceea ce reprezinta jumatate din pretul original, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Guvernul de la Moscova a anunțat intr-un comunicat ca vaccinul se afla pe lista medicamentelor esentiale, astfel…

- Guvernul ungar va achiziționa doua milioane de doze din vaccinul produs in Rusia, Sputnik V, a anunțat ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Aflat in vizita la Moscova, el a confirmat ca țara sa va achizționa vaccinul Sputnik V in trei tranșe. Ungaria este prima țara din Uniunea Europeana…

- Rusia a inoculat un milion de persoane impotriva COVID-19 cu Sputnik V, conform unui anunt publicat pe contul de Twitter dedicat acestui vaccin rusesc, relateaza miercuri Reuters. Rusia, care se afla pe locul patru in lume in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19, a inceput vaccinarile la scara…

- Rusia a vaccinat peste 1 milion de persoane impotriva maladiei COVID-19, a anuntat marti directorul institutului moscovit care a produs acest vaccin, relateaza DPA. In fiecare zi, aproximativ 100.000 de doze de vaccin Sputnik V sunt administrate in Rusia, a declarat Alexander Gintsburg, directorul…

- Rusia a vaccinat peste 1 milion de persoane impotriva maladiei COVID-19, a anuntat marti directorul institutului moscovit care a produs acest vaccin, relateaza DPA. In fiecare zi, aproximativ 100.000 de doze de vaccin Sputnik V sunt administrate in Rusia, a declarat Alexander Gintsburg, directorul…