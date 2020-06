Austria se alatura Germaniei și Bulgariei și promite reducerea TVA pentru restaurante și sectorul cultural, grav afectate de criza pandemica Guvernul Austriei a anuntat vineri ca intentioneaza sa reduca TVA pentru restaurante si sectorul cultural la 5%, pana la finele acestui an, pentru a le ajuta sa faca fata pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Planul urmează să fie finalizat la o o reuniune a cabinetului care va începe luni şi la care vor fi stabilite şi alte măsuri de stimulare, au precizat mai mulţi miniştrii. În plus, Austria are nevoie…