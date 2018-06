Austria preia presedintia semestriala a UE: Migratia fara concesii, tema principala a tanarului cancelar Sebastian Kurz

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austric Sebastian Kurz – catalogat de un diplomat american drept un “rock star”, curtat de criticii cancelarului german Angela Merkel – aflat la putere de abia sase luni, nu spera mai mult, in momentul in care tara sa preia presedintia semestriala a Uniunii Europene (UE), comenteaza AFP conform…

- Integrarea Romaniei in spatiul Schengen este un drept Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni, 18 iunie 2018, o întrevedere cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos în România, Stella Ronner-Grubacic, în contextul dezbaterilor privind viitorul…

- Ministrul de Externe german, Heiko Maas, a anuntat strategia "Europa Unita", in replica la "America First". In primul discurs pe care l-a rostit dupa ce si-a preluat functia, Heiko Mass a promis ca va face tot posibilul pentru un "parteneriat echilibrat" cu Statele Unite, informeaza Associated…

- Intre Statele Unite ale Americii si aliatii lor exista diferente 'care nu mai pot fi bagate sub pres', a afirmat ministrul german de externe, Heiko Maas, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul Sueddeutsche Zeitung, inaintea summitului G7 din Canada, transmite dpa, informeaza Agerpres.Deciziile…

- Presedintia austriaca a Consiliului Uniunii Europene, care incepe in luna iulie, va pune accentul pe 'protejarea frontierelor externe' ale Europei pentru a solutiona problema provocata de afluxul de migranti ce divizeaza statele membre, a declarat miercuri la Bruxelles cancelarul austriac…

- ”Sa nu asteptam. Sa actionam acum!”, a indemnat Emmanuel Macron joi, exercitand presiuni asupra Angelei Merkel pentru ca sa accepte reforme ambitioase in Europa si sa lase de o parte ”fetisismul” tarii sale fata de excedentele bugetare, relateaza AFP conform News.ro . Presedintele francez si cancelarul…

- ”Este un prim pas. Este incurajator, dar trebuie sa se inteleaga ca sunt multe lucruri dificile de facut in viitor”, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg intr-o reuniune a ministrilor de Externe ai statelor membre ale organizatiei, la Bruxelles.”Lucrul…

- Emmanuel Macron s-a dus la Berlin sa ceara mai multa ”solidaritate” financiara in zona euro, in cadrul proiectului sau de refondare a Europei, insa a obtinut doar un raspuns foarte rezervat din partea Angelei Merkel, comenteaza AFP. In urma cu un an, cand l-a primit la Berlin pe tanarul presedinte francez…