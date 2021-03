Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca cercetatorii sa fi gasit o explicație pentru fenomenul rar, dar grav, de formare a cheagurilor de sange, raportat la unele persoane care au primit vaccinul anti-Covid de la AstraZeneca. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” Potrivit Reuters , citat de Alephnews.ro,…

- Șeful DSU spune ca vaccinarea unui numar cat mai mare de oameni ne va ajuta sa ne intoarcem la normalitate. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” „Comparativ cu anul trecut, noi acum vedem lumina de la capatul tunelului. Lumina de la capatul tunelului, am mai zis-o și o repet,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, a anunțat ca, in prezent, 75% din locurile disponibile in centrele de vaccinare din Romania sunt alocate persoanelor din categoriile cu risc, in vreme ce 25% sunt pentru persoanele din Etapa a 3-a, aflate…

- Peste doua milioane de rusi au fost vaccinati cu ambele doua doze de vaccin Sputnik V impotriva covid-19, iar alte doua milioane au primit prima doza, a anuntat joi presedintele rus Vladimor Putin, informeaza News.ro, care citeaza AFP.Este vorba despre aproximativ 1,3% din cei 146 de milioane de locuitori…

- Peste doua milioane de rusi au fost vaccinati cu doua doze de vaccin rusesc impotriva covid-19 Sputnik V, iar alte doua milioane au fost vaccinati cu o doza, a anuntat joi presedintele rus Vladimor Putin, relateaza AFP. Putin face aceasta declaratie in contextul in care Agentia Europeana a…

- Seful guvernului austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca a discutat cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre utilizarea vaccinului Sputnik V in Austria, desi a conditionat-o de aprobarea sa de catre Uniunea Europeana, relateaza EFE. 'Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin, suntem in contact…

- „Sunt vaccinat”, a scris duminica premierul Viktor Orban, postand imagini din momentul vaccinarii, dar și cu serul care i-a fost administrat, cel chinzesc, scrie digi24.ro. Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care foloseste vaccinuri din China și Rusia , in condițiile in care Agenția Europeana…

- Ucraina, una dintre cele mai sarace tari din Europa, cu un sistem de sanatate slab dezvoltat și prinsa in tensiuni geopolitice, nu a primit nici macar o doza de vaccin anti-COVID-19, la o luna de la inceperea campaniei de imunizare in alte state europene, comenteaza duminica AFP, citata de Agerpres…