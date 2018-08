Austria le cere tarilor UE sa-si trimita armatele la granite, pentru a opri imigratia clandestina

Stiri pe aceeasi tema

- Austria a propus joi folosirea de forte armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE,…

- Ministrul de Finante al Germaniei, Olaf Scholz, a indemnat Uniunea Europeana sa nu adopte politica „Europa pe primul loc” in cadrul negocierilor pentru Brexit si a declarat ca nu este sigur ca Marea Britanie si Uniunea Europeana vor ajunge la un acord, relateaza Reuters.

- Italia si Ungaria, doua tari care au criticat dur politicile europene privind imigratia, au promis marti sa lucreze impreuna la o abordare mai dura privind migrantii, scrie Reuters. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini s-a intalnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Milano, titreaza…

- Ministrul rus al Apararii a spus luni ca a observat ca Washingtonul iși constituie forțele militare in Orientul Mijlociu in ceea ce pare a fi pregatirea unui posibil atac asupra forțelor guvernamentale siriene, au raportat agențiile ruse de știri, relateaza Reuters.

- Compania chineza Huawei si-a imbunatatit estimarile referitoare la vanzarile anuale de smartphone-uri la peste 200 de milioane de unitati, anticipand ca va deveni principalul furnizor din lume in ultimul trimestru al anului viitor, transmite Reuters. Liderul actual al pieţei este Samsung Electronics.…

- Ministrii de Interne ai celor 28 de state membre UE examineaza joi noi planuri vizand impiedicarea venirii migrantilor pe coastele europene, in prima lor reuniune organizata sub patronajul presedintiei austriece a Uniunii, care apara optiuniradicale, relateaza AFP conform News.ro . Reuniti la Innsbruck…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat joi ca tarile europene impartasesc ingrijorarea legata de programul de rachete balistice iranian si s-a pronuntat pentru gasirea unor solutii la 'tendintele agresive' ale Iranului in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. ''Tendintele agresive ale…