Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de joi spre vineri intr-o cladire de locuinte din nord-vestul Moscovei. Autoritațile ruse au spus ca „aproximativ 400” de persoane au fost evacuate. Imagini distribuite pe retelele sociale au aratat o cladire mare unde flacari uriașe cuprinsesera acoperisul.…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat un autovehicul cautat de autoritațile din Austria. Mașina a fost indisponibilizata la sediul instituției, The post VAMA PETEA O mașina cautata de autoritațile austriece a fost oprita la frontiera first appeared on Informatia Zilei .

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate din Rusia, Dmitri Medvedev a anunțat Japonia ca va trebui sa renunțe la pretențiile teritoriale asupra unui grup de insule din Pacific daca dorește incheierea unui tratat de pace cu Moscova care sa puna formal capat celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Doi barbati, cautati de autoritatile din Austria dupa o talharie la care au folosit si o arma, au fost depistati in orasul Otelu Rosu din judetul Caras-Severin. Ei au fost retinuti 24 de ore, in urma unei decizii a Curtii de Apel Timisoara, urmand sa fie extradati, potrivit news.ro”Politisti de la Serviciul…

- Poetul și publicistul rus Lev Rubinstein a murit, duminica, 14 ianuarie, la varsta de 77 de ani, in spital, unde a fost internat dupa ce a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni din Moscova, relateaza agenția rusa Interfax.„Tatal meu, Lev Rubinstein, a murit astazi (n.r. - duminica)”, a transmis…

- Opt politisti au fost raniti si 38 de persoane arestate in timpul si dupa un protest al opozitiei impotriva rezultatului alegerilor, a anuntat luni politia din Serbia, relateaza Reuters. Mii de oameni s-au adunat duminica in centrul Belgradului pentru a cere anularea alegerilor parlamentare si locale…

- Justitia romana incearca sa-l repatrieze pe condamnatul Catalin Chereches, care acum se afla incarcerat intr-un penitenciar din Munchen. Fostul primar al orasului Baia Mare a refuzat extradarea prin procedura simplificata, astfel ca procesul revenirii in Romania va dura ceva mai mult, aproximativ 30-45…

- Vladimir Putin a ținut, vineri, un discurs de peste jumatate de ora la conferința „Artificial Intelligence Journey 2023", de la Moscova, facand apel la avansarea modelelor AI bazate pe „cultura tradiționala" a Rusiei, și denunțand modelele occidentale „xenofobe" angajate in „anularea" culturii ruse,…