Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul austriac a ordonat închiderea "moscheilor radicale", la patru zile dupa ce un simpatizant al gruparii islamiste Stat Islamic a ucis patru persoane în Viena, potrivit unor surse din ministerul de Interne, citate de AFP.Guvernul va oferi detalii suplimentare la ora…

- Kujtim Fejzulai, teroristul de 20 de ani care a ucis patru persoane in Viena, luni 2 noiebrie, si-a vizitat in fiecare an casa parinteasca, in micul sat montan Cellopek din partea de vest a Macedoniei de Nord, a declarat bunicul sau unui post de televiziune local, informeaza agenția Reuters, citata…

- Optsprezece perchezitii au avut loc in cadrul anchetei cu privire la atentatul terorist de luni seara de la Viena, soldat cu patru morti, iar 14 persoane au fost retinute, a anuntat marti Ministerul austriac de Interne, noteaza news.ro.Mai multe atacuri armate au avut loc luni seara in centrul…

- Franta pregateste expulzarea a 231 de straini aflati pe o lista a guvernului din cauza convingerilor religioase extremiste, a relatat duminica postul de radio Europe 1, la doua zile dupa ce un islamist cecen a decapitat un profesor, transmite Reuters.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a confirmat ca in depozitul cu buletine de vot din Sectorul 1 se aflau președintele Biroului Electoral de circumscripție Sector 1, un membru BES 1 delegat de PPU-SL, președintele secției de votare 141 și 3 observatori candidați din partea partidelor. Acesta a ținut…

- Guvernul austriac a fost dat in judecata in legatura cu modul in care a gestionat cazurile de COVID-19 din statiunea de schi Ischgl, unde la inceputul acestui an s-a semnalat un focar de infectii cu noul coronavirus, care s-a raspandit apoi in Europa, noteaza miercuri dpa potrivit Agerpres. Peste…

- Guvernul taiwanez a anuntat luni ca a modificat reglementarile pentru a impiedica cetatenii chinezi de pe continent, in prezent locuitori ai Hong Kongului si Macao, sa se mute in insula autoguvernata pentru a spiona sau a se angaja in alte acte ilegale, informeaza dpa potrivit Agerpres. Consiliul…