Cancelarul austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a anuntat vineri ca tara sa va expulza mai multi imami finantati din strainatate si va inchide sapte moschei, in scopul de a lupta impotriva ''islamului politic'', relateaza AFP. Aceasta decizie, a precizat Kurz, este legata indeosebi de reconstituirea, foarte controversata, de catre copii imbracati in soldati, in una dintre principalele moschei din Viena afiliata comunitatii turce, a unei batalii emblematice din istoria otomana. ''Societati paralele, islamul politic si radicalizarea nu-si au locul in tara noastra'',…