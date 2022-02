Stiri pe aceeasi tema

- Austria a devenit vineri prima tara din Europa care a introdus vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 pentru persoanele adulte, dupa ce presedintele Alexander Van der Bellen a semnat legea, informeaza CNN.

- Legea privind vaccinarea obligatorie impotriva noului coronavirus va intra in vigoare sambata in Austria, dupa ce a fost promulgata si publicata vineri in Monitorul Oficial din aceasta tara, informeaza AFP.

- Vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19: Șeful OMS din Europa o numește o spluție de ultima instanța Vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19: Șeful OMS din Europa o numește o spluție de ultima instanța Vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului este ”o solutie de ultima instanta”, a declarat…

- Europa a devenit din nou „epicentrul pandemiei”, dupa cum a avertizat recent Organizația Mondiala a Sanatații, iar pe masura ce numarul de infectari cu COVID crește, statele de pe continent adopta masuri pentru a-i convinge sa se vaccineze pe cei care nu au facut-o deja. Astfel, a inceput sa se discute…

- Tarile trebuie sa ia in considerare vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat Robb Butler, directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Europa, potrivit GBNEWS. Deocamdata, prima tara din Europa care a decis obligativitatea vaccinarii este Austria.