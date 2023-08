Un șeic cumpără Manchester United cu 7 miliarde de euro

Tabloidul The Sun anunță că Manchester United va trece în proprietatea șeicului Jassim Al Thani, din Qatar, până la jumătatea lui octombrie. Aflată în prezent sub patronajul familiei Glazer, formația de pe Old Trafford va avea un nou proprietar: șeicul Jassim Al Thani, din Qatar. Tranzacția… [citeste mai departe]