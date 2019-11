Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Joy'', in regia lui Sudabeh Mortezai, propunerea Austriei pentru o nominalizare la categoria ''cel mai bun film strain'' pentru editia de anul viitor a premiilor Oscar, a fost descalificat deoarece contine prea multe dialoguri in limba engleza, a confirmat marti…

- Circulatia pe sensul de mers Arad-Timisoara al autostrazii A1 este intrerupta de la ora 6,00, marti, fiind deviata pe DN 69, dupa ce, in urma unei tamponari, cantitati mari de bitum s-au scurs pe asfalt...

- FRIG… Vremea s-a schimbat radical, anuntand primii fulgi de zapada. De ieri, la Vaslui s-a simtit o schimbare a vremii, pentru ca, spre seara, afara erau 8-9 grade Celsius. Temperaturile au scazut seminificativ, iar ploile cuprind treptat aproape toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a…

- Un vortex polar va lovi din plin toate regiunile din Romania. Din pacate, avertismentele specialiștilor de la Administrația Naționala de Meteorologie nu sunt deloc bune. Dupa ce ca iarna va veni mult mai devreme decat era așteptata, va fi și cea mai grea din ultimii 30 de ani. Un vortex polar lovește…

- Temperaturile in scadere accentuata din ultimele 48 de ore au fost insotite, la altitudini mari, de ninsoare. Daca vineri, 4 octombrie, la inaltimi de peste 1.600 de metri a inceput sa cada lapovita, de sambata, in unele zone din Carpatii Orientali si Meridionali, aceasta s-a transformat in ninsoare.…

- Haos la Timișoara. Nicolae Robu anunța inca de saptamana trecuta ca a mobilizat toate forțele, astfel incat incepand de astazi, circulația sa fie redeschisa peste Podul Dragalina. Acest lucru s-a intamplat astazi, insa nu a putut fi reluata și circulația tramvaielor pana la Gara de Nord. Asta pentru…

- Serviciile de mentenanta asigurate de compania Alstom nu vor fi suspendate incepand de luni, din cauza datoriilor de 132 de milioane de lei neachitate de catre Metrorex, si nici circulatia trenurilor de metrou nu va fi afectata, sustin reprezentantii Metrorex. "Directorul general al Metrorex,…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a caștigat și al doilea joc susținut in compania reprezentativei similare a Austriei, cu scorul de 3-1 (15-25, 25-14, 26-24, 26-24). Tricolorii au reușit sa revina de la 1-0 pentru austrieci și astfel au incheiat seria amicalelor cu o victorie. Trupa lui Danuț…