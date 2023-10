Austria a recunoscut că Bulgaria îndeplinește criteriile pentru Schengen Deși Austria a laudat eforturile Bulgariei de a pazi frontiera externa europeana, Viena nu da semne ca-și schimba decizia. Președintele Consiliului Național al Austriei, Wolfgang Sobotka, a vizitat marți granița cu Turcia și a recunoscut public ca „Bulgaria iși indeplinește obligațiile privind criteriile de acceptare in spațiul Schengen”, iar vetoul țarii sale este legat de nevoia de a reforma libera circulație. „Din acest motiv am impus dreptul de veto asupra intrarii Bulgariei in spațiul Schengen, despre care vreau sa subliniez in mod explicit ca nu are legatura cu Bulgaria. Bulgaria iși indeplinește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

