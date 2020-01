Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams era favorita 8 a turneului de la Melbourne. Este cea mai rapida eliminare a Serenei Williams de la Australian Open din ultimii 14 ani. Wang Qiang, cap de serie 27, va juca in faza urmatoare cu tunisianca Ons Jebeur, care a eliminat-o pe Caroline Wozniacki, scor 7-5,…

- Jucatoarea kazaha Iulia Putinteva o va intalni pe romanca Simona Halep in runda a treia a turneului de tenis Australian Open, dupa ce a invins-o, joi, la Melbourne, pe americanca Danielle Collins, cap de serie numarul 26, cu 6-4, 2-6, 7-5, relateaza Agerpres. Putinteva (25 ani, 38 WTA) a avut nevoie…

- Simona Halep (3 WTA) s-a calificat in turul al treilea de la Australian Open, joi, dupa ce a invins-o pe britanica Harriet Dart (173 WTA), iar sportiva din Romania și-a reiterat dorința de a caștiga turneul de Mare Șlem de la Melbourne pentru prima data in cariera.Intrebata la finalul meciului…

- Ziua a treia a introdus in ecuatia Australian Open-ului un nou element dupa caldura si ploaie: vantul! Organizatorii sunt insa multumiti: meciurile iau avant, au scapat de restante si povestile sunt cat se poate de interesante. „Adevarul“ va prezinta toate fazele si rezultatele notabile.

- Denis Shapovalov a amenintat ca se retrage de la Australian Open, de teama ca jocul in conditiile dificile de la Melbourne i-ar putea dauna sanatatii. Apoi, a decis sa joace, dar a incheiat turneul invins inca din primul tur. Cel mai probabil, canadianul va primi si o amenda zdravana dupa o cearta in…

- Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) a vorbit despre retragerea danezei Caroline Wozniacki (29 de ani, 36 WTA). Simona Halep (28 ani, locul 4 WTA), va debuta la Australian Open marți, 21 ianuarie, impotriva lui Jennifer Brady (24 de ani, locul 49 WTA). Organizatorii inca nu au anunțat ora de start a meciului. …

- Tragerea la sorți de pe tabloul masculin de la Australian Open 2020 a avut loc in aceasta dimineața. Rafael Nadal este favorit principal, in timp ce Novak Djokovic, marele sau rival, este favoritul doi al intrecerii de la Melbourne. Rafael Nadal deschide turneul cu o partida contra bolivianului Hugo…

- Simona Halep, 28 de ani, a facut in aceasta dimineața, la Stejarii Country Club, ultimul antrenament din 2019. La finalul ședinței, numarul 4 WTA a postat pe instagram mesajul: ”Am terminat. La revedere 2019. Abia aștept 2020” (”It s a wrap ??? bye bye 2019 . Can t wait for 2020”). Simona Halep va deschide…