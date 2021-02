Australian Open: Marile favorite au obținut calificarea - Rezultatele zilei Sofia Kenin (4), Elina Svitolina (5), Karolina Pliskova (6), Belinda Bencic (11) și Garbine Muguruza (14) au obținut, marți, calificarea în turul al doilea de la Australian Open, primul Grand Slam al anului din tenisul mondial.



La capitolul surprize putem adauga eliminarile favoritelor Victoria Azarenka (12), Johanna Konta (13), Petra Martic (19) și Maria Sakkari (20).



Turul I, s-au disputat marți:



Elina Svitolina (5) - Marie Bouzkova 6-3, 7-6(5)

Karolina Pliskova (6) - Jasmine Paolini 6-0, 6-2

Barbora Krejcikova - Saisai Zheng 6-3, 2-6, 6-2

Ekaterina Alexandrova… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Azarenka (31 de ani, locul 13 WTA) a fost eliminata de americanca Jessica Pegula (26 de ani, #61 WTA) in turul 1 la Australian Open, scor 5-7, 4-6. Turul 1 al turneului de la Antipozi a adus o surpriza mare. Victoria Azarenka, dubla caștigatoare de Australian Open, in 2012 și 2013, a cedat…

- Sortii au harazit ca in primul tur al probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, sa existe un duel integral romanesc, intre perechile Andreea Mitu/Raluca Olaru si Monica Niculescu/Patricia Tig. Simona Halep,…

- Principalele favorite de pe tabloul feminin de simplu au câștigat meciurile de marți de la "Yarra Valley Classic", obținând calificarea în turul trei al turneului de categorie "500" de la Melbourne.Într-unul dintre cele mai așteptate meciuri ale zilei,…

- Serena Williams a aratat un tenis de calitate în meciul de debut al lui 2021, americanca trecând, scor 6-1, 6-4, de incomoda Daria Gavrilova. În urma acestui succes, Serena a facut pasul în optimile "Yarra Valley Classic", acolo unde va da peste Tsvetana Pironkova.…

- Principalele favorite au defilat, joi, în primul tur al turneului WTA de la Abu Dhabi. Sofia Kenin (cap de serie nr. 1), Elina Svitolina (2), Karolina Pliskova (3), Aryna Sabalenka (4), Garbine Muguruza (5) și Elena Rybakina (6) au obținut victorii în doua seturi și s-au calificat în…

- Australianca Ashleigh Barty, nr. 1 WTA, va face pereche cu americanca Jennifer Brady in proba de dublu a turneului de tenis Australian Open, au anuntat miercuri organizatorii australieni, citati de Reuters. In acest an, la primul Grand Slam, Barty a facut echipa cu germanca Julia Georges, care intre…

- Cea mai buna jucatoare de tenis din Romania, Simona Halep, se numara printre sportivele care au fost nominalizate de WTA pentru titlul de jucatoarea anului, alaturi de Sofia Kenin, Victoria Azarenka, Naomi Osaka, Arina Sabalenka si Iga Swiatek. Anul acesta Halep a caștigat trei turnee: Dubai, Praga…

- Irina-Camelia Begu, locul 76 WTA, a fost eliminata, miercuri, în primul tur al turneului de la Linz, competiție dotata cu premii totale în valoare de 202.250 de dolari.Begu a fost învinsa de Nadia Podoroska (Argentina - 48 WTA și cap de serie numarul 6), scor 6-4, 6-4, dupa un…