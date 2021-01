Australia va aloca 1 miliard de dolari australieni (770 milioane dolari americani) pentru dezvoltarea noii capacitati de lupta a fortelor sale navale, printre care dotarea cu rachete cu raza lunga de actiune si torpile, a anuntat luni guvernul de la Canberra, informeaza Reuters. Suma face parte dintr-o crestere a bugetului militar anuntata anterior pentru urmatorii zece ani, in contextul in care Australia cauta sa-si concentreze puterea militara in regiunea indo-pacifica, pe fondul inrautatirii relatiilor cu China. Intr-o declaratie, executivul australian a explicat ca fortele navale australiene…