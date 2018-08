Australia. Tendoanele de canguri ar putea înlocui ligamentele umane Studiul fara precedent a prezentat 'prima dovada a testarii conceptului' ce atesta ca tendoanele de cangur sunt 'de sase ori mai puternice in comparatie cu ligamentul incrucisat al omului', se arata intr-un comunicat emis marti seara de Universitatea din Sydney. 'Tendonul de cangur are o compozitie similara cu cel uman, insa este mai lung si are proprietati mecanice mai bune, ceea ce il face sa fie un produs natural excelent ce ar putea fi utilizat intr-o varietate de proceduri chirurgicale', a declarat chirurgul ortoped Nick Hartnell care conduce una dintre cele trei societati partenere care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

