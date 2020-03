Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat miercuri dimineața ca 132 persoane au decedat în urma epidemiei cu noul coronavirus, iar alte 1.459 de cazuri au fost confirmate, astfel ca numarul total a ajuns la 5.974, informeaza Mediafax citând site-ul agenției de știri Reuters. Bilanțul…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa. Pacientul este in stare stabila, potrivit unui comunicat emis de Biroul…

- Bilanțul anterior fusese comunicat duminica si era de 81 de decese si 2.835 de cazuri de imbolnavire. comunicat duminica, indica 81 de decese și 2.835 de cazuri. Una dintre ipoteze este aceea ca virusul a aparut anul trecut intr-o piata din centrul orasului Wuhan, in care se vindeau fructe…

- Peste 2.000 de persoane sunt infectate acum la nivelglobal cu noul coronavirus, cea mai mare parte in China. Pana astazi, cel puțin 56 de oameni au murit din cauza bolii, transmite Hotnews. De altfel, incepand de astazi, China a interzis comerțul cu animale salbatice și cu produse alimentare realizate…

- Majoritatea oamenilor considera ca in forma sa actuala capitalismul face mai mult rau decat bine, arata un sondaj realizat inaintea deschiderii celei de-a 50-a ediții a Forumului economic mondial, de la Davos, potrivit Reuters. Rezultatele sunt surprinzatoare, in condițiile in care aproape 70% din francezi,…

- Aceasta stire eronata a intervenit in contextul in care Statele Unite si aliatii lor din estul Asiei au fost in alerta dupa avertismentul Coreei de Nord de luna aceasta privind un posibil "cadou de Craciun" pentru Washington, pe care expertii l-au interpretat ca poate insemna un posibil test de rachete…

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…

- China și Rusia au propus luni un proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care va elimina unele din sancțiunile ce vizeaza Coreea de Nord, scopul declarat al masurii fiind acela de a "îmbunatati nivelul de trai al populatiei civile," potrivit site-ului agenției Reuters,…