Australia se pregăteşte de un nou val de caniculă; riscul de incendii este la nivel sever Australia se va confrunta in perioada urmatoare cu o noua perioada caniculara, pe masura ce un val de caldura extrema inainteaza pe coasta de est, informeaza agentia DPA.



Capitala tarii, Canberra, a ridicat alerta de incendii la nivel sever si a emis o interdictie totala privind aprinderea focurilor in conditiile in care temperaturile au ajuns sambata la 38 de grade Celsius.



Eforturile pentru curatarea terenurilor care inconjoara regiunile masive afectate de incendii, situate la vest si sud de Sydney, cel mai populat oras din Australia, au continuat in weekend inainte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Australia a doborat miercuri, pentru a doua zi la rand, recordul sau de caldura din istoria masuratorilor meteorologice, cu o medie nationala a temperaturilor de 41,9 grade Celsius, relateaza AFP.

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza AFP preluat de agerpres. Prim-ministrul acestui stat din estul insulei continent,…

- Un nor toxic de fum a invaluit capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val...

- Un nor toxic de fum a invaluit duminica capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val puternic de caldura, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Un nor toxic de fum a invaluit duminica capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val puternic de caldura, informeaza AFP. Estul Australiei se confrunta in ultimele…

- Autoritatile australiene au emis avertizari de incendiu ce vizeaza mai multe regiuni din statul Noul Wales de Sud, dintre care patru langa Sydney, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarii vantului, informeaza DPA. In apropiere de Sydney, incendiul Gospers Mountain a mistuit…

- Bucureștenii se plang de numarul mare de țanțari, susține Romania TV. Temperaturile cu 10 grade peste media normala au dus la inmulțirea insectelor. Țanțarii sunt foarte agresivi și pot transmite diverse boli, printre care și West Nile care poate fi mortal. ”Aceasta patologie sezoniera legata…

- Procesul de votare s-a incheiat in Australia, aproape 1.000 de romani fiind inregistrati ca s-au prezentat la urne. Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, in cele sase sectii deschise in aceasta tara - la Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney si Brisbane - au votat…