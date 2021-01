Stiri pe aceeasi tema

- Australia probabil nu isi va redeschide frontierele pentru calatorii straini in 2021 si aceasta in pofida campaniilor de vaccinare ce vor continua in intreaga lume, a apreciat luni un inalt responsabil australian in domeniul sanatatii, Brendan Murphy, informeaza AFP.

- Austria a intrat sambata in cel de-al treilea lockdown al sau dupa ce de Craciun restrictiile au fost relaxate si primele doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au inceput sa soseasca in aceasta tara, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor…

- Cursele clasice de ciclism programate in primele luni ale anului 2021 in Belgia se vor desfasura fara spectatori, in pofida campaniilor masive de vaccinare preconizate la inceputul anului viitor, a anuntat Thomas van den Spiegel, unul dintre organizatori, pentru agentia EFE. ''Se prefigureaza…

- Ministerul Turismului din Israel a anuntat joi ca hotelurile din hotspotul turistic Eilat si din apropiere de Marea Moarta vor primi in curand permisiunea de a se redeschide, ceea ce nu se va intampla insa si cu hotelurile din restul tarii, care vor ramane inchise pe fondul lockdown-ului impus in…

- Aproximativ 52.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 23.000 mijloace de transport (dintre care 11.000 automarfare), au efectuat, in ultimele 24 de ore, formalitatile de control la punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei…