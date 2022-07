Australia: Nivel record de pacienți internați cu Covid-19. Din nou lucrul de acasă! Numarul australienilor spitalizați din cauza Covid-19 s-a apropiat miercuri de un nivel record, in timp ce autoritațile au indemnat companiile sa permita angajaților sa lucreze de acasa. De asemenea, autoritațile au recomandat oamenilor sa poarte maști in interior și sa faca vaccinul rapel de urgența pe fondul unui focar major de coronavirus, transmite Reuters. Deși presiunile sunt mari in privința revenirii la restricțiile dure, deocamdata, premierul Anthony Albanese a recomandat folosirea maștii in interior. De asemenea, premierul a indemnat companiile si angajatii sa decida impreuna in legatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

