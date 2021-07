Stiri pe aceeasi tema

- Australia ii va duce pe ambasadorii straini la scufundari in zona Marii Bariere de Corali, joi, in cadrul unei operatiuni majore de lobby desfasurata cu scopul de a preveni inscrierea acestui ecosistem exceptional pe lista siturilor Patrimoniul Mondial UNESCO aflate "in pericol", relateaza AFP miercuri.…

- Dupa 3 ani de la momentul in care zona miniera istorica din Muntii Apuseni ar fi trebuit sa fie inclusa in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana ajunge din nou in atentia UNESCO. In iulie 2018, Romania, prin Guvernul PSD – ALDE, a solicitat amanarea inscrierii Rosiei Montana pe lista situarilor culturale…

- Australia are in vedere includerea koala de pe coasta de est a tarii pe lista animalelor aflate in pericol de disparitie, a anuntat vineri ministrul Mediului, Sussan Ley, relateaza Reuters. Exemplarele de koala de pe coasta de est din Australia sunt deja incluse pe lista animalelor vulnerabile,…