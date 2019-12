Stiri pe aceeasi tema

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza AFP preluat de agerpres. Prim-ministrul acestui stat din estul insulei continent,…

- Autoritatile australiene au decretat joi stare de urgenta pentru o durata de sapte zile in statul New South Wales (sud-est), a carui capitala este Sydney, unde temperaturile record favorizeaza incendii uriase, noteaza AFP. Prim-ministrul acestui stat din estul insulei continent, Gladys Berejiklian,…

- Aproximativ 2.800 de pompieri lupta cu flacarile in statul New South Wales (NSW) din estul Australiei. Peste 100 de incendii de vegetatie continua sa arda, printre acestea numarandu-se un "mega-focar", care s-a apropiat de locuinte din nord-vestul Sydney, relateaza DPA,

- Locuitorii din Sydney se vor confrunta cu cele mai dure restrictii la utilizarea apei din ultimul deceniu, in conditiile in care coasta de est a Australiei inregistreaza cea mai grava seceta din istorie, transmite DPA. Potrivit acestor restrictii, rezidentii din Sydney nu vor mai avea voie…

- Statul New South Wales, din estul Australiei, care s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetatie devastatoare de saptamana trecuta, a declarat stare de urgenta timp de o saptamana incepand de luni, relateaza DPA. Sefa executivului local Gladys Berejiklian a anuntat luni ca declara stare…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…