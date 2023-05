Australia atacă în forță țigările electronice, foarte apreciate de adolescenți Ministrul australian al Sanatații a anunțat masuri stricte pentru limitarea vapotajului, acuzand industria tutunului ca vrea sa transforme actualii adolescenți in viitoarea generație dependenta de nicotina, transmite Euronews. Prezentata ca fiind cea mai mare reforma impotriva fumatului din Australia, din ultimii zece ani, Canberra va interzice țigara electronica de unica folosința, va opri importurile de versiuni fara prescripție medicala și va reduce cantitatea de nicotina din țigarile electronice. Din 2012, Australia are o politica de eradicare a tabagismului, fiind prima țara care a impus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

