Stiri pe aceeasi tema

- "Secretarul (Apararii) Austin a cerut o incetare imediata a focului in Ucraina si a subliniat importanta mentinerii unor linii de comunicare", a indicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de Agerpres.Discuția a durat aproximativ o ora și a fost…

- "Secretarul (Apararii) Austin a cerut o incetare imediata a focului in Ucraina si a subliniat importanta mentinerii unor linii de comunicare", a indicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de Agerpres.Discuția a durat aproximativ o ora și a fost…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a discutat cu Serghei Șoigu, vineri, pentru prima oara de cand rușii au invadat Ucraina, in februarie, relateaza Reuters. In cadrul conversației, Austin i-a cerut lui Șoigu un armistițiu imediat in Ucraina.

- "Secretarul (Apararii) Austin a cerut o incetare imediata a focului in Ucraina si a subliniat importanta mentinerii unor linii de comunicare", a indicat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de Agerpres.Discuția a durat aproximativ o ora și a fost…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a vorbit vineri cu ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, cerandu-i un armistitiu "imediat" in Ucraina si evidentiind importanta mentinerii liniilor de comunicatii intre Statele Unite si Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- "Ei pot castiga daca au echipamentul potrivit, sprijinul potrivit", a declarat el dupa aceasta deplasare in timpul careia s-a intalnit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insotit de secretarul de stat Antony Blinken."Primul lucru pentru a castiga este sa crezi ca poti castiga. Si ei sunt convinsi…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a invitat la discuții reprezentanții a 40 de țari aliate cu Statele Unite, anunța agențiile occidentale de presa. Intalnirea este planificata marți, 26 aprilie 2022, la baza aeriana Ramstein din Germania. Anunțul in acest sens a venit de la secretarul de presa al Pentagonului,…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au discutat luni, prin telefon, despre cooperarea diplomatica cu Rusia in contextul situatiei din jurul Ucrainei, se arata intr-o declaratie scrisa a secretarului de presa al departamentului militar al SUA, John Kirby.