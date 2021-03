Aurora Cornu, prima soție a lui Marin Preda, a murit. Scriitoarea avea 89 de ani Aurora Cornu, prima soție a lui Marin Preda, a murit intr-un spital din Paris, acolo unde s-a stabilit dupa divorț. Scriitoarea avea 89 de ani. Aurora Cornu a murit intr-un spital din Paris, la varsta de 89 de ani. Povestea de dragoste dintre ea și Marin Preda a dus la publicarea unuia dintre cele mai importante romane ale literaturii romane: „Moromeții”. Aurora Cornu a murit la Paris Vestea ca prima soție a marelui scriitor s-a stins din viața a fost data pe rețelele de socializare de Raluca Prelipceanu, membra a Asociației Internaționale de Istorie Culturala ISCH. „O veste naprasnica pe care… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

