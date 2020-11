Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, in format online, la Conferinta Afganistan 2020, context in care a anuntat ca Romania va aloca o contributie voluntara in valoare de 50.000 euro catre UNICEF, aferenta implementarii de proiecte in domeniul educatiei si tineretului in Afganistan.



Potrivit MAE, evenimentul s-a desfasurat intr-un context politic crucial pentru viitorul Afganistanului, avand in vedere ca, pe 12 septembrie, la Doha, au inceput negocierile intra-afgane, ce vizeaza atingerea unui acord politic cuprinzator si a unei paci durabile. De asemenea,…