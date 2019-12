Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, in vizita de ramas-bun, la sediul MAE, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, context in care a reiterat si argumentat "interesul legitim al Romaniei" de a accede in programul Visa Waiver. Potrivit unui…

- Dupa ce a avut o intrevedere cu ambasadorul Rusiei, primarul de Chisinau, Ion Ceban, a avut o intalnire joi, 14 noiembrie, si cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. Edilul i-a multumit diplomatului pentru asistenta Romaniei oferita Capitalei si l-a rugat „sa fim ajutati in intensificarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o întrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, împreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, la initiativa acestuia. Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, Aurescu "a subliniat angajamentul pentru continuarea si dezvoltarea cooperarii cu Turcia, care se deruleaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi oficiali au stabilit un proces de consultari cu frecventa lunara pentru a discuta teme de interes bilateral.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Republicii Finlanda la București, Marjut Akola, cu care a discutat despre contracararea amenințarilor hibride. Alte subiecte de discuții au vizat domeniul economic, dar și extinderea UE.Citește…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, in marja celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, o intrevedere cu ministrul de stat in Guvernul Emiratelor Arabe Unite (EAU), dr. Sultan bin Ahmed Sultan Al Jaber. Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi AGERPRES, cu…