- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza, in perioada 24-26 iunie, un turneu regional in Caucazul de Sud, insotit de sefii diplomatiilor din Austria, Alexander Schallenberg, si Lituania, Gabrielius Landsbergis, scopul vizitei fiind de a intari profilul geopolitic al UE in propria vecinatate,…

- Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate au prezentat astazi un document comun privind abordarea UE in relațiile cu Rusia. Comunicarea include cinci principii prin care UE vrea sa se opuna acțiunilor abuzive ale Rusiei, constrangerea acțiunilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania isi doreste sa implice in activitatea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC), care va fi inaugurat luni la Bucuresti, nu doar cei mai buni experti romani, dar si specialisti din statele membre UE si NATO, precum si din…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, la sediul MAE, pe secretarul general al Comunitatii Democratiilor (CoD), Thomas Garrett, aflat in vizita de lucru la Bucuresti, in contextul consultarilor periodice ale Presedintiei romane a CoD cu secretariatul organizatiei. …

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, considera drept succese atat Summit-ul B9 gazduit de presedintele Klaus Iohannis, cat si participarea la aceasta reuniune la nivel inalt, pentru prima oara, a unui presedinte al Statelor Unite, in conditiile in care Joe Biden a avut o interventie la eveniment.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri ca "nu este nimic special" in decizia Federatiei Ruse de a declara persona non grata pe adjunctul atasatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, mentionand ca "exista uneori in practica diplomatica acest tip de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, joi, ca Romania nu se simte amenintata, ci ingrijorata de prezenta militara sporita a Rusiei in regiune, iar datorita Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra „e partial si un ‘lac’ NATO”. El a participat la EPC Talks Geopolitics,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata…