- Meciuri a treia etapa a fazei grupelor Cupei Romaniei, sezon 2023-2024:Grupa A7 decembrie 2023, ora 17:00Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – DigiSport, PrimaSportChindia Targoviste – FC Hermannstadt – FRF.tvProgresul Pecica – Corvinul Hunedoara – DigiSport, PrimaSport Clasament Grupa A Cupa…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova va avea o misiune complicata la debutul in noua editie a Cupei Romaniei. Detinatoarea trofeului va primi miercuri, de la ora 16.30, vizita Rapidului, una dintre formatiile cu pretentii in acest an. Dan Pascu, antrenorul Craiovei si jucatorul Mihai Tarta au vorbit…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a numit stilul de atacant pe care il dorește, pentru a-l inlocui pe Andrea Compagno. Finațatorul roș-albaștrilor vrea un jucator puternic, de peste 1,90m inalțime. Intrebat de Aurelian Chițu, golgeterul campionatului și al lui FCU Craiova, viitoarea adversara a celor…

- Pe langa lupta pentru caștigarea titlului, batalia dusa pentru trofeul de golgheter din Superliga se anunța și ea foarte interesanta. Dupa disputarea primelor 12 etape, niciun jucator nu a reușit sa se desprinda, ba chiar lupta pare mai pasionala ca oricand. In acest moment, golgheterii Superligii sunt…

- FC Farul a pierdut primul meci din actuala editie a Cupei Romaniei la fotbal: 0-2 (0-1), in deplasare, cu FC Voluntari, in Grupa D. Pentru formatia constanteana au evoluat insa in special jucatorii cu foarte putine minute disputate in acest sezon al Superligii. Gazdele au deschis scorul prin Daniel…

- Ziua decisiva din turul inaugural in Cupei Romaniei a pus fața in fața doua echipe care au luptat pentru calificarea directa: SCMU Craiova și CSM Petrolul Ploiești. Meciul din Polivalenta din Banie a fost unul extrem de disputat și s-a incheiat cu succesul prahovenilor, scor 72-70, rezultat care ii califica…

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, pe Arena Naționala, scor 1-0, intr-un duel din runda cu numarul 9 din Superliga. Aurelian Chițu (32 de ani), golgeterul Superligii, spune ca victoria a fost obținuta cu multa sudoare. Aurelian Chițu, „Jucatorul lunii august” in ancheta Gazetei Sporturilor, spune ca…