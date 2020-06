Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 32 de ani, din localitatea Strehaia, județul Mehedinti, a fost depistat ieri in localitatea gorjeana Samarinești, in timp ce transporta cu o autoutilitara, cantitatea de 240 kg legume si fructe, in scopul comercializarii, fara a detine documente legale de provenienta. Fața de cele constatate,…

- Fostul șef al statului a mai afirmat ca omenirea trebuie „sa preia invatamintele si traumele” pandemiei de coronavirus care ar putea fi sfarsitul globalizarii. „Lucrurile sunt extrem de complicate din punct de vedere al acestui virus. S-ar putea ca aceasta pandemie sa fie sfarsitul globalizarii, semnalul…

- Cererea globala de petrol ar urma sa inregistreze in 2020 o scadere record cu 9,3 milioane de barili pe zi, din cauza paralizarii economiei mondiale, ca urmare a pandemiei de Covid-19, a anuntat miercuri Agentia Internationala a Energiei (IEA), in raportul sau pe luna aprilie, informeaza AFP, titrat…

- Comisia Europeana a publicat bugetul alocat schemei UE pentru școli, in anul școlar 2020-2021, și anume: 145 milioane de euro pentru distribuția de fructe și legume și 105 milioane de euro pentru distribuția de lapte catre elevi și preșcolari. Din cei 105 milioane euro alocați pentru cele 26 țari UE,…

- Unul dintre cei mai mari retaileri prezenți in Romania, Auchan, se alatura celor care locuiesc in municipiul Suceava, pus la grea incercare de epidemia de COVID-19, introducand livrari acasa inclusiv pentru produse proaspete.Practic, sucevenii sunt singurii din țara care pot comanda de pe Auchan.ro…

- Harta poate fi accesata pe pagina de internet www.FabricatInIasi.ro In zilele urmatoare, in lista vor fi introdusi peste 100 de producatori locali, pe care iesenii ii pot contacta si de la care pot cumpara alimente naturale si autohtone. In contextul actual, Fabricat in Iasi crede ca este extrem de…

- Ziarul Unirea FOTO| Piața agroalimentara VIRTUALA la Teiuș: Cum puteți cumpara flori, legume, fructe, lactate și alte produse sanatoase și naturale, direct de la producatori Piața agroalimentara ONLINE la Teiuș: Cum puteți cumpara flori, legume, fructe, lactate și alte produse sanatoase și naturale,…

- In aceasta perioada dificila prin care trecem toți, unul din retailerii alimentari din zona a hotarat sa limiteze numarul de produse ce pot fi cumparate de un client pentru a combate specula. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!