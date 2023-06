Stiri pe aceeasi tema

- Aur și argint pentru Republica Moldova la Campionatul European de Lupte pentru Tineret de pana la 20 de ani, desfașurat la Santiago de Compostela, Spania. Alexandru Solovei a reușit sa aduca victoria țarii noastre, cucerind medalia de aur la competiția de lupte greco-romane.

- Intrecerile Campionatului European Under 20 la lupte se desfasoara in aceasta perioada in Spania, la Santiago de Compostela. Din lotul Romaniei fac parte si trei sportivi de la CSM Constanta. Astfel, la feminin vor concura Georgiana Antuca, la categoria 50 kg, si Patricia Iurascu, la categoria 53 kg,…

- Unul dintre acționarii Farului, Ciprian Marica (37 de ani), a criticat deciziile tehnico-tactice luate de selecționerul naționalei U21 a Romaniei, Emil Sandoi (58 de ani), din meciurile cu Spania, 0-3, și Ucraina, 0-1, de la Campionatul European de Tineret. ...

- ​Infrangerea suferita de naționala U21 a Romaniei in partida cu Spania nu lasa loc de prea multe opțiuni pentru jucatorii pregatiți de Emil Sandoi in disputa cu Ucraina, sambata, de la ora 19:00, pe stadionul Ghencea din București. Pe Betano, in partida Romania – Ucraina, pot fi plasate intre doua și…

- O tanara de 28 de ani din zona Pascaniului, Andreea Brinza, a castigat titlul de vicecampioana la Campionatul European de Armwrestling/Scanderberg/ care a avut loc la inceputul lunii iunie in Republica Moldova. Datorita rezultatelor obtinute, Andreea este considerata de presa de profil drept una…

- Republica Moldova a inregistrat un nou succes la Campionatul European de Lupte Feminine, ediția 2023, rezervat seniorilor, care s-a desfașurat in perioada 19-21 aprilie la Zagreb, Croația. Medalia de argint a fost obținuta de luptatoarea Irina Ringaci, sportiva din cadrul Centrului Sportiv de pregatire…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic de la FRF, este de parere ca Romania U21 poate caștiga Campionatul European de tineret din vara acestui an. Euro 2023 se desfașoara in perioada 21 iunie – 8 iulie, in Romania și GeorgiaRomania U21 face parte din grupa B, alaturi de Spania, Ucraina, CroațiaToate meciurile…