- Aproape 300 de monede de aur din ultima epoca a Imperiului roman au fost gasite in interiorul unei amfore, ingropata in subsolul unui teatru din orasul italian Como (nordul Italiei), relateaza marti EFE. "Pentru mine este un caz absolut exceptional, este una din descoperirile care marcheaza istoria",…

- Autoritatile sanitare investigheaza un focar de pneumonie in nordul Italiei, care ar fi putut fi cauzat de o sursa de apa contaminata, informeaza luni DPA. Cazurile de pneumonie au fost detectate intr-o zona situata la aproximativ 100-120 de kilometri est de Milano, care se intinde pana la 60 de kilometri…

- Un cetatean roman si doi marocani suspectati de legaturi cu organizatii teroriste islamiste sunt cercetati in nordul Italiei pentru trafic de droguri si posibile legaturi cu grupuri teroriste islamiste, informeaza presa italiana.Cei trei indivizi se deplasau cu un vehicul prin oraselul italian…

- Un roman a sfarxit tragic intr-un accident de maxinE. El pleca in Italia sE ixi revadE sora, dar a pierit pe xoseaua "Europa", in provincia Mantova din nordul Italiei. Din nefericire, in cumplitul accident xi-au mai pierdut viata xi alti doi oameni.

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, face apel la autoritatile din Romania si Bulgaria sa limiteze "importurile de sclavi” și le cere autoritatilor din cele doua state sa controleze mai strict mijloacele de transport si persoanele care parasesc tara, transmite

- Ministrul culturii din Italia, Alberto Bonisoli, a anuntat marti ca programul care oferea intrare libera in muzeele de stat din Italia in prima duminica a fiecarei luni va fi oprit in curand, informeaza Ansa. "La terminarea verii, vom elimina duminica libera la muzee", a declarat Bonisoli…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Uniunea Europeana ca incearca sa pacaleasca Marea Britanie si sa o indeparteze de Brexitul votat de cetateni, scrie Reuters.