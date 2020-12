Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Gabriel Burtanete a cucerit, duminica, medalia de aur in finala de la sarituri, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica pentru juniori de la Mersin (Turcia). Gabriel Burtanete, care a avut cea mai mare medie si in calificari, s-a impus cu 14,283, dupa…

- Sportivii români Marian Dragulescu si Razvan Marc s-au calificat în finalele de la sarituri, respectiv la inele, joi, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), informeaza Agerpres.Dragulescu, gimnast calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo,…

- Sportivii romani au reusit calificarea in patru finale, la individual compus, inele, sarituri si paralele, miercuri, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica pentru juniori de la Mersin (Turcia). De asemenea, echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea. Ucraina a obtinut medaliile…

- Echipa de gimnastica artistica a Frantei a indicat vineri ca renunta sa participe la Campionatele Europene organizate in Turcia in luna decembrie, din cauza Covid-19 si a "actualelor tensiuni geopolitice dintre Franta si Turcia", potrivit unui comunicat. "In conditiile in care nu suntem…

- Forul national de gimnastica din Germania a anuntat, luni, ca nu va participa la Campionatele Europene ritmice si artistice din acest an, in urma unei decizii luata impreuna cu sportivii, antrenorii si medicii, anunța news.ro.”Astazi am decis de comun acord sa nu participam la Campionatele…

- Forul european de gimnastica (UEG) a anuntat, luni, ca editia din 2020 a Campionatelor Europene artistice va avea loc asa cum a fost stabilit, in luna decembrie, insa gazda competitiilor a fost schimbata la Mersin (Turcia), relateaza News.ro. Situația in Azerbaidjan este una tare instabila, mai ales…