AUR pentru BOR. ”Oricine refuză sprijinirea BOR este complicele lui Putin” Alianța pentru Unirea Romanilor condamna hotarat refuzul guvernarii de a sprijini instituția naționala a Bisericii prin alocarea fondurilor necesare comunitaților religioase romanești din Republica Moldova și din diaspora, și pentru reparația lacașelor de cult din țara. Majoritatea absoluta a contribuabililor la Bugetul de stat sunt credincioși ai cultelor religioase recunoscute și ar fi fost corect ca, in spiritul dreptații, cultele sa primeasca un sprijin minim din partea statului. UR subliniaza ca Biserica Ortodoxa Romana este o instituție greu de neglijat ca vector spiritual și factor integrator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a atenționat joi Uniunea Europeana impotriva introducerii de noi sancțiuni la adresa Rusiei, subliniind faptul ca Federația Rusa va raspunde cu masuri in oglinda de fiecare data, informeaza agenția TASS, citata de Agerpres.

- Pentru prima data in ultimii ani, se așteapta ca restricțiile sa fie mai ample și mai dure decat obișnuitele restricții personale și corporative, care s-au dovedit a fi ineficiente. © REUTERS / John Thys / PoolMAE rus a remarcat contrastul dintre vorbele lui Borrell la Moscova și la Bruxelles…

- Germania, Suedia si Polonia au anuntat luni ca vor expulza cate un diplomat rus in replica la deciziile anuntate vineri de Rusia, in timp ce seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, se afla intr-o vizita oficiala la Moscova, relateaza Reuters si AFP. Ministerul de Externe german…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS.…

- Stabilirea de relatii diplomatice intre Israel si Kosovo a provocat, deloc surprinzator, nemultumirea Belgradului, ce refuza sa recunoasca independenta proclamata in 2008 de fosta sa provincie populata majoritar de etnici albanezi, a transmis ieri AFP, preluata de Agerpres. ”Am investit eforturi serioase…

- Charles Michel, președintele Consiliului, a publicat o fotografie și un mesaj pe contul sau de Twitter , anunțand ca a avut o convorbire telefonica cu liderul de la Kremlin, prin care i-a cerut eliberarea imediata lui Navalnii. Rusia trebuie sa demareze urgent și in deplina transparența o ancheta in…

- Patriarhia Romana trimite mesaje de incurajare pentru vaccinare, dar și de incetare a raspandirii de informații false, care induc in eroare populația. Preoții și, in general, personalul clerical se pot vaccina in etapa a doua de imunizare, care incepe saptamana viitoare. In sprijinul lor, o broșura…

- Rusia nu se asteapta la ''nimic bun'' de la viitorul presedinte american Joe Biden, a afirmat marti ministrul-adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, estimând ca politica externa a administratiei Biden va fi ghidata de ''rusofobie'', informeaza miercuri…