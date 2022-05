Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de judecata al Secției de Contencios Administrativ și Fiscal al Inaltei Curți de Casație și Justiție a Romaniei a admis marți, 3 mai 2022, recursurile formulate de paratii Ministerul Educatiei si Liceul Teologic Romano-Catolic „II. Rakoczi Ferenc" impotriva Incheierii din 15 octombrie 2019…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a afișatastazi sentința in dosarul 95/43/2019 și a menținut sentința Curții de Apel Targu Mureș, care a anulat, ca prima instanța, ordinele ministeriale prin care s-a dispus, in 2018, reinfiintarea Liceulului Teologic Romano Catolic "II Rakoczi Ferenc" din Targu Mureș.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit luni ca va pronunta pe 9 mai sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Senatului Calin Popescu-Tariceanu a fost achitat in prima instanta pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si complicitate la uzurpare de calitati oficiale,…

- Cererea depusa de judecatorul Cristi Danilet in care acesta solicita suspendarea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost, in 14 decembrie 2021, suspendat pana la judecarea pe fond a deciziei din 13 decembrie 2021 privind excluderea din magistratura, se va afla pe rolul…

- Cazul a ajuns pe rolul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde a primit termen de judecata in luna februarie 2023. Recursul a fost declarat de fostul candidat PPUSL impotriva hotararii Curtii de Apel Constanta in care judecatorii au aratat, printre…